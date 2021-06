Bundesliga-Absteiger : „Habe höhere Ambitionen“: Augustinsson will Werder verlassen

Der schwedische Nationalspieler Ludwig Augustinsson will seinen Verein Werder Bremen nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verlassen.

Bremen | „Ich habe höhere Ambitionen, als in der zweiten Liga zu spielen“, sagte der 27 Jahre alte Linksverteidiger kurz vor Beginn der Fußball-EM. „Ich möchte in einer Top-Liga auf hohem Niveau spielen und ich denke, dass ich das noch viele Jahre tun werde.“ Augustinsson ist vertraglich noch ein Jahr an Werder gebunden. Von einem Verkauf des Schweden würde...

