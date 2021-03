26. Spieltag : Haaland bewahrt BVB vor erneuten Pleite gegen Köln

Markus Gisdol hat wohl zum zweiten Mal in dieser Saison durch eine Überraschung gegen Borussia Dortmund seinen Job als Trainer des 1.

Köln | FC Köln vorerst gesichert. Im wie in der Hinrunde als Endspiel für Gisdol geltenden Duell kamen die Kölner nach guter Leistung zu einem 2:2 (1:1) gegen den überraschend biederen BVB und dürften ihrem Trainer trotz des bitteren Ausgleichs in der Schlussminute eine weitere Schonfrist gesichert haben. Gisdol, der schon in der Hinrunde durch ein 2:1 in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.