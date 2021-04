Frankfurter Club-Legende : Grabowski: Bobic hat Image bei Eintracht-Fans kaputt gemacht

Eintracht Frankfurts Club-Legende Jürgen Grabowski hat kein Verständnis für den von Sportvorstand Fredi Bobic angestrebten Abgang beim hessischen Bundesligisten.

Frankfurt am Main | „Die Bobic-Ankündigung hat mich getroffen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Eben weil es so rund läuft und weil er anerkannt ist“, sagte der 76-jährige Ex-Stürmer, der von 1965 bis 1980 am Main spielte, der „Bild“ und ergänzte: „Er hat sich sein ganzes Image bei den Fans hier kaputt gemacht.“ Die Verhandlungen zwischen Frankfurt und Bobic über eine...

