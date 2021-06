Nationalmannschaft : Goldene 100: Jubilar Neuer am Langzeit-Ziel - „Der Beste“

Die EM-Generalprobe gegen Lettland wird für Manuel Neuer zu einem Meilenstein. Als erster deutscher Torwart zieht er in den „Club der Hunderter“ ein. Ans Aufhören denkt der Team-Senior noch nicht.

Seefeld in Tirol | Auf seine Aufnahme in den elitären „Club der Hunderter“ bereitete sich Manuel Neuer mit der für ihn typischen Professionalität vor. Schon bei den letzten Trainingseinheiten in Seefeld trug Deutschlands Nummer 1 Torwarthandschuhe, die mit einer goldenen 100 am Klettverschluss verziert sind. Die Gewöhnung an die neuen Handschuhe ist wichtig. Neuer üb...

