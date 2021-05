Nach FA-Cup-Pleite : „Glückstor“ bei Chelsea-Pleite - Leichte Kritik an Tuchel

Im FA-Cup-Finale fehlt dem FC Chelsea das Glück. Trainer Thomas Tuchel muss sich aber auch leichte Kritik gefallen lassen. In den verbleibenden drei Spielen kann er immer noch eine erfolgreiche Saison feiern.

London | Thomas Tuchel bemühte sich, die Niederlage in seinem ersten englischen Endspiel pragmatisch zu sehen. „Wenn man im Finale steht, kann man nicht garantieren, dass man am Ende auch eine Trophäe bekommt“, sagte er nach Chelseas 0:1 (0:0) im FA Cup gegen Leicester City. „Ich glaube, wir hätten es verdient gehabt zu gewinnen, aber es ist in Ordnung, wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.