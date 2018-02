Higuain verletzt raus : Glanzlose Siege für Juve und Napoli

RB Leipzigs Europa-League-Gegner SSC Neapel hat mit einem glanzlosen Sieg die Tabellenführung in der italienischen Serie A verteidigt.

von dpa

18. Februar 2018, 17:10 Uhr

Die Süditaliener setzten sich am Sonntag mit 1:0 (1:0) bei Aufsteiger SPAL Ferrara durch und bleiben mit 66 Zählern auf Rang eins der italienischen Fußball-Meisterschaft. Verfolger Juventus Turin gewann das Stadtderby gegen den FC Turin ebenfalls mit 1:0 (1:0) und liegt mit einem Punkt weniger weiter auf Platz zwei.

Für die Mannschaft von Nationalspieler Sami Khedira erzielte Außenverteidiger Alex Sandro den einzigen Treffer im Derby della Mole (33. Minute). Bitter für Juve war die Verletzung von Torjäger Gonzalo Higuain: Der Argentinier musste nach 16 Minuten nach einem Schlag auf den linken Knöchel ausgewechselt werden. Wie schwer die Verletzung ist und ob der Stürmer bis zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Tottenham Hotspur am 7. März wieder fit ist, war zunächst unklar.

Für Neapel traf drei Tage nach der 1:3-Heimniederlage in der Europa League gegen Leipzig der Brasilianer Allan (6.). Der glanzlose Sieg gegen den abstiegsbedrohten Club reichte für Napoli, um Rang eins der Serie A zu verteidigen. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri muss am Donnerstag zum Rückspiel in Leipzig antreten.