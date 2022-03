Bundesliga : Gladbach-Verteidiger Elvedi fehlt im Training

Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden Tagen womöglich auf Innenverteidiger Nico Elvedi verzichten. Der 25-Jährige fehlte an diesem Dienstag wegen eines positiven Corona-Schnelltests im Training, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Das Ergebnis eines PCR-Tests liegt noch nicht vor. Neben dem Schweizer war weiterhin auch Trainer Adi Hütter nicht dabei. Der Coach hatte bereits das Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC (2:0) coronabedingt verpasst.

