Fussball : Gladbach und Hütter brauchen Sieg im Abstiegskampf

Mönchengladbach steht ein wegweisendes Duell im Abstiegskampf bevor. Bochum will sich für die höchste Niederlage überhaupt revanchieren, und Dortmund erstmals beim Angstgegner punkten. Die NRW-Vereine in der Bundesliga stehen vor höchst unterschiedlichen Aufgaben.

Zeit für einen Sieg: Borussia Mönchengladbach braucht am Samstagmittag dringend einen Erfolg in der Fußball-Bundesliga, um nicht tief in den Abstiegskampf zu rutschen. Als Tabellen-13. empfangen die Gladbacher den FC Augsburg, der auf dem Relegationsplatz steht, aber nur einen Punkt weniger hat. Auch Trainer Adi Hütter braucht einen Sieg, will er Zweif...

