Fussball : Gladbach in Stuttgart weiter ohne Friedrich: Bensebaini fit

Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter muss seine Abwehrreihe für das Duell beim VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) erneut umstellen. Neben dem weiterhin fehlenden Marvin Friedrich muss auch sein Vertreter Jordan Beyer in der Partie beim Tabellenvorletzten wegen einer Gelbsperre aussetzen. Kandidat für die Dreierkette ist damit Linksverteidiger Ramy Bensebaini, der am Donnerstag eine Trainingspause eingelegt hat, für die Partie am Samstagabend aber vorgesehen ist.

Offen ist die Besetzung im defensiven Mittelfeld, wo zuletzt Christoph Kramer den Vorzug vor Manu Koné erhielt. „Uns tut sowohl die Erfahrung von Chris Kramer, und das Rotzfreche von Manu Koné gut. Daher fällt es mir schwer, einen von beiden rauszulassen. Aber vielleicht laufen beide in Stuttgart ja auch gemeinsam auf“, sagte Hütter am Donnerstag. Dann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.