Fussball : Gießelmann: Thema Kruse geht „ein bisschen auf den Geist“

Union-Abwehrspieler Niko Gießelmann hat sich genervt vom Rummel um den Abgang von Max Kruse zum VfL Wolfsburg gezeigt. „Das ist für uns natürlich schade, so ehrlich muss man sein“, sagte der 30-Jährige dem Portal „Transfermarkt“ am Donnerstag über den Wechsel von Kruse. „Ich muss allerdings auch gestehen, dass mir das Thema ein bisschen auf den Geist geht.“ Eine ganze Mannschaft werde so auf einen Spieler reduziert. „Klar ist Max ein Unterschiedsspieler und hat uns einiges gegeben, aber wir haben als Mannschaft bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass wir auch gute Leistungen zeigen können, wenn er mal ausfällt“, sagte Gießelmann.

Er habe sich mit Kruse gut verstanden. ...

