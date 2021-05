Bundesliga : „Geschichten, die der Fußball schreibt“ - Weinzierl-Comeback

Zum Auftakt des 32. Spieltags in der Fußball-Bundesliga steht eine Personalie im Fokus: Markus Weinzierl kehrt als Trainer zurück. Mit seinem alten und neuen Verein FC Augsburg tritt der 46-Jährige bei seinem Ex-Club an, an den er keine schönen Erinnerungen haben wird.

Stuttgart | Markus Weinzierl gibt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit dem abstiegsbedrohten FC Augsburg beim VfB Stuttgart sein Trainer-Comeback in der Fußball-Bundesliga. Es wird ein brisantes Wiedersehen. DIE VERGANGENHEIT I: Seit mehr als zwei Jahren hat Weinzierl nicht in der Fußball-Bundesliga gearbeitet. Sein bisher letztes Spiel? Das bestritt der Coach mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.