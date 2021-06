Fußball-EM : Gegen DFB-Elf: Neuer Eintrag in Ronaldos Goalgetter-Pass?

Cristiano Ronaldo erzielt Tore wie am Fließband. 106 Mal hat er für Portugal schon getroffen. Auf seiner Superstar-Visitenkarte fehlt aber zum Beispiel der kommende EM-Gegner.

München | Diesen einen Stempel gegen Deutschland in seinem Goalgetter-Pass will Cristiano Ronaldo unbedingt. Genüsslich rechneten portugiesische Medien vor dem EM-Kracher gegen Joachim Löws DFB-Elf am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in München vor, dass der Kapitän der Seleção schon gegen 34 verschiedene Nationalteams getroffen habe - aber Deutschland ...

