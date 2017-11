Playoff gegen Neuseeland : Zusätzlicher Feiertag in Peru bei WM-Qualifikation

Falls sich die peruanische Fußball-Nationalmannschaft im Playoff-Rückspiel am 15. November für die WM 2018 gegen Neuseeland qualifiziert, gibt es im Andenland am Donnerstag einen zusätzlichen Feiertag, kündigte das Arbeitsministerium in Lima an.