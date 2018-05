Russland-Gegner : Saudi-Arabien gewinnt WM-Test gegen Griechenland

WM-Teilnehmer Saudi-Arabien hat ein Testspiel gegen Griechenland gewonnen.

15. Mai 2018, 22:07 Uhr

Das Team von Trainer Juan Antonio Pizzi setzte sich im spanischen Sevilla nach Toren von Salem Al Dawsari (19. Minute) und Mohammed Kanno (79.) mit 2:0 (1:0) gegen die von Ex-Bundesliga-Trainer Michael Skibbe gecoachten Griechen durch.

Saudi-Arabien spielt bei der WM in einer Gruppe mit Russland, Ägypten und Uruguay und bestreitet am 14. Juni das Eröffnungsspiel gegen das Gastgeberland. Griechenland war hingegen in den Playoffs der WM-Qualifikation an Kroatien gescheitert.