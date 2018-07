Fußball-WM 2018 live : Uruguay gegen Frankreich im Liveticker

Im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 spielt Frankreich gegen Uruguay. Hier können Sie Frankreich gegen Uruguay im Liveticker mitverfolgen.

06. Juli 2018, 06:35 Uhr

Hamburg | Großes Offensivpotenzial gegen disziplinierte Defensive. Frankreich um Stürmerstar Mbappe trifft auf Uruguay mit Luis Suarez und eventuell Edinson Cavani. Die Begegnung von Uruguay gegen Frankreich findet am Freitag, 6. Juli 2018, 16 Uhr statt. Hier können Sie Frankreich gegen Uruguay im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Frankreich - Uruguay live

Während sich Frankreich nach einem 1:2-Rückstand im Achtelfinale gegen Argentinien am Ende doch noch mit 4:3 durchsetzen konnte, siegte Uruguay in einer intensiven Partie 2:1 gegen Portugal. Beide Tore für die Südamerikaner schoss Stürmer Edinson Cavani, der sich jedoch in der Partie verletzte. Sein Einsatz gegen Frankreich ist sehr unwahrscheinlich.

