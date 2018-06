Fußball-WM 2018 live : So verfolgen Sie Senegal gegen Kolumbien im Liveticker

Der Senegal und Kolumbien treffen im letzten Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 aufeinander. Hier können Sie Senegal gegen Kolumbien im Liveticker mitverfolgen.

27. Juni 2018, 22:07 Uhr

Hamburg | In Gruppe H haben sich bei der Fußball-WM 2018 die beiden Außenseiter an die Spitze gesetzt: Mit jeweils vier Punkten führen Japan und der Senegal die Gruppe H an. Der Senegal trifft im letzten Gruppenspiel am Donnerstag, 28. Juni 2018 (16 Uhr), auf Kolumbien. Hier können Sie Senegal gegen Kolumbien im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Senegal - Kolumbien live

Mit einem Sieg ist der Senegal sicher für das Achtelfinale bei der Fußball-WM 2018 qualifiziert, während Kolumbien dann aus dem Turnier ausgeschieden wäre. Dafür wäre für die Kolumbianer, die mit drei Punkten auf Platz drei der Gruppe H stehen, mit einem Sieg sogar noch der Gruppensieg möglich.

WM 2018 live: Senegal - Kolumbien im Liveticker