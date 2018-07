Fußball-WM 2018 live : Hier gibt es Schweden gegen Schweiz im Liveticker

Im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 spielt Schweden gegen die Schweiz. Hier können Sie Schweden gegen Schweiz im Liveticker mitverfolgen.

02. Juli 2018, 22:11 Uhr

Hamburg | Etwas überraschend hat sich Schweden in der deutschen Gruppe F bei der Fußball-WM 2018 als Gruppenerster durchgesetzt. Die Schweiz ist in einer Gruppe mit Brasilien als Zweiter ins Achtelfinale eingezogen. Die Begegnung von Schweden und der Schweiz findet am Dienstag, 3. Juli 2018, um 16 Uhr statt. Hier können Sie Schweden gegen Schweiz im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Schweden - Schweiz live

Die Schweden sind mitverantwortlich dafür, dass Deutschland aus der WM 2018 ausgeschieden ist. Als Gruppenerster stehen die Schweden dort, wo die meisten Experten die Deutschen erwartet hatten. Achtelfinal-Gegner Schweiz hat Brasilien immerhin ein 1:1 in der Gruppenphase abgetrotzt. Der Gewinner dieses Achtelfinals spielt im WM-Viertelfinale gegen den Sieger der Begegnung von Kolumbien gegen England.

