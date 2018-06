Fußball-WM 2018 live : Hier verfolgen Sie Kroatien gegen Dänemark im Liveticker

Im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 spielt Kroatien gegen Dänemark. Hier können Sie Kroatien gegen Dänemark im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

30. Juni 2018, 22:07 Uhr

Hamburg | Als souveräner Gruppenerster vor Argentinien konnte sich Kroatien für das Achtelfinale der Fußball-WM 2018 qualifizieren. Darin wartet nun Dänemark. Das Spiel findet am Sonntag, 1. Juli 2018, um 20 Uhr statt. Hier können Sie Kroatien gegen Dänemark im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Kroatien - Dänemark live

Mit drei Siegen aus drei Spielen ist Kroatien in Gruppe D der Fußball-WM 2018 sicher ins Achtelfinale eingezogen. Etwa weniger überzeugend hat es Dänemark in Gruppe C auf den zweiten Platz hinter Frankreich geschafft. Der Sieger der Partie von Kroatien gegen Dänemark trifft im WM-Viertelfinale auf den Gewinner des Spiels von Spanien gegen Russland.

WM 2018 live: Kroatien - Dänemark im Liveticker