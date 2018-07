WM-Finale 2018 live : Verfolgen Sie hier Frankreich gegen Kroatien im Liveticker

Frankreich und Kroatien treffen im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 aufeinander. Hier können Sie das WM-Finale mit Frankreich gegen Kroatien im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

15. Juli 2018, 16:15 Uhr

Hamburg | Während Frankreich von Turnierbeginn an zum Favoritenkreis bei der Fußball-WM 2018 zählte, hat es mit Kroatien ein Außenseiter ins WM-Finale 2018 geschafft. Wer holt den Weltmeisterpokal? Am Sonntag, 15. Juli 2018 (17 Uhr), findet das Endspiel von Frankreich gegen Kroatien statt. Hier können Sie Frankreich gegen Kroatien im Liveticker mitverfolgen.

Ohne Niederlage hat es Frankreich trotz nur seltenen Top-Leistungen ins Finale der Fußball-WM 2018 geschafft. Auf dem Weg ins Endspiel gab es nur in der Gruppenphase ein 0:0 gegen Dänemark, ansonsten schalteten die Franzosen Argentinien und Belgien aus. Kroatien ist der überraschende Finalgegner von Frankreich. Die Kroaten siegten in der Gruppenphase unter anderem gegen Argentinien und kamen über zwei Elfmeterschießen gegen Dänemark und Russland ins Halbfinale, in dem England mit 2:1 nach Verlängerung besiegt wurde. Im WM-Finale 2018 kommt es nun zum Duell von Frankreich gegen Kroatien.

