Fußball-WM 2018 live : Hier verfolgen Sie Frankreich gegen Argentinien im Liveticker

Im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 treffen Frankreich und Argentinien gegeneinander. Hier können Sie Frankreich gegen Argentinien im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

29. Juni 2018, 22:13 Uhr

Hamburg | Das erste Achtelfinale bei der Fußball-WM 2018 bestreiten Frankreich und Argentinien. Am Samstag, 30. Juni 2018, wird um 16 Uhr die Begegnung angepfiffen. Hier können Sie Frankreich gegen Argentinien im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SVZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Frankreich - Argentinien live

Frankreich hat sich als Erster in Gruppe C für das WM-Achtelfinale qualifiziert, Argentinien zitterte sich über den zweiten Platz in Gruppe D in die K.O.-Runde. Im Viertelfinale trifft der Sieger aus dem Spiel von Frankreich gegen Argentinien auf den Sieger der Partie Uruguay gegen Portugal.

