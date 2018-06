Fußball-WM 2018 live : So verfolgen Sie Dänemark gegen Frankreich im Liveticker

Dänemark und Frankreich spielen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 um den Gruppensieg. Hier können Sie Dänemark gegen Frankreich im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

25. Juni 2018, 22:08 Uhr

Hamburg | Mit Frankreich und Dänemark treffen am Dienstag, 26. Juni 2018 (16 Uhr), die beiden Führenden der Gruppe C bei der Fußball-WM 2018 aufeinander. Während die Franzosen vor dem letzten Gruppenspiel sechs Punkte auf dem Konto haben, sind die Dänen mit vier Punkten auf Platz zwei. Der Sieger dieser Partie zieht als Gruppenerster in das Achtelfinale ein. Hier können Sie Dänemark gegen Frankreich im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SVZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Dänemark - Frankreich live

Frankreich konnte sich in Gruppe C bereits siegreich gegen Australien und Peru durchsetzen, Dänemark holte derweil gegen Australien nur ein Unentschieden. Mit einem Sieg gegen Peru könnte Australien am letzten Gruppenspieltag noch an Dänemark vorbeiziehen. Beide Spiele finden zeitgleich am Dienstagnachmittag statt.

WM 2018 live: Dänemark - Frankreich im Liveticker