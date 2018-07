Fußball-WM 2018 live : Hier verfolgen Sie Brasilien gegen Mexiko im Liveticker

Im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 trifft Brasilien auf Mexiko. Hier können Sie Brasilien gegen Mexiko im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

01. Juli 2018, 22:09 Uhr

Hamburg | Brasilien hat es als Gruppenerster bei der Fußball-WM 2018 ins Achtelfinale geschafft, während Mexiko in der deutschen Gruppe auf Platz zwei landete. Am Montag, 2. Juli 2018 (16 Uhr), treffen die beiden Nationalmannschaften in der ersten K.O.-Runde aufeinander. Hier können Sie Brasilien gegen Mexiko im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SVZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Brasilien - Mexiko live

Mit einer insgesamt ordentlichen Leistung hat sich Brasilien in Gruppe E bei der Fußball-WM 2018 als Erster durchgesetzt. Mexiko hat es in der deutschen Gruppe F auf Platz zwei hinter Schweden geschafft. Der Gewinner dieses Achtelfinals trifft im WM-Viertelfinale auf den Sieger des Spiels von Belgien gegen Japan.

