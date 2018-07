Fußball-WM 2018 live : So verfolgen Sie Belgien gegen England im Liveticker

Hier können Sie die Fußball-WM 2018 mit dem Spiel um Platz 3 von Belgien gegen England im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

13. Juli 2018, 21:32 Uhr

Hamburg | Die Enttäuschung dürfte groß sein, doch für das Spiel um Platz 3 bei der Fußball-WM 2018 gilt es für Belgien und England, sich trotz des verpassten WM-Finals nochmal gut zu präsentieren und als Drittplatzierter das Turnier in Russland abzuschließen. Am Samstag, 14. Juli 2018 (16 Uhr), findet das kleine Finale von Belgien gegen England statt. Hier können Sie Belgien gegen England im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Belgien - England live

Im Halbfinale der Fußball-WM 2018 war Belgien knapp an Frankreich gescheitert. Aufgrund der 0:1-Niederlage gegen die Franzosen bleibt den Belgiern trotz einer guten WM nur das Spiel um Platz 3. England verlor im WM-Halbfinale in der Verlängerung gegen Kroatien. Die Kroaten glichen die 1:0-Führung der Engländer erst aus, um in der Verlängerung das 2:1 zu erzielen. Die Begegnung von Belgien gegen England gab es bei der WM 2018 bereits: Am 3. Spieltag der Gruppenphase siegte Belgien mit 1:0 gegen England. Nun kommt es im Spiel um Platz 3 zum erneuten Duell.

