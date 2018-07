Gute Vorzeichen : «L'Équipe» und die Omen für einen Frankreich-Titel

Frankreich beschwört die guten Vorzeichen für einen Sieg der Équipe tricolore im WM-Finale in Russland 20 Jahre nach dem Heim-Triumph.

von dpa

13. Juli 2018, 09:02 Uhr

Die Sportzeitung «L'Équipe» zählt vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau von Frankreich gegen Kroatien neun «Beweise» auf, unter anderem auch mit deutschen Bezügen.

So erinnerte das Blatt daran, dass 1998 wie in diesem Jahr ein deutscher Formel-1-Fahrer den Großen Preis von Großbritannien gewann. Es handelte sich seinerzeit um Michael Schumacher, am 8. Juli war es Sebastian Vettel - beide siegten in einem Ferrari.

Zudem habe die französische Mannschaft auch wieder einen Glücksbringer vom FC Bayern dabei: 1998 war es Bixente Lizarazu, nun ist es Corentin Tolisso als einer von sogar zwei Bundesliga-Legionären neben dem Stuttgarter Benjamin Pavard.