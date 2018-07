WM-Viertelfinale : Kroatiens Trainer: Kein Fan-Vorteil für Russland

Kroatiens Fußball-Nationaltrainer Zlatko Dalic sieht sein Team im WM-Viertelfinale gegen Gastgeber Russland trotz der deutlich geringeren Fan-Unterstützung nicht im Nachteil.

von dpa

06. Juli 2018, 18:25 Uhr

«Es ist egal, wer der Gegner ist», sagte der 51-Jährige einen Tag vor der Partie am Samstag (20.00 Uhr) in Sotschi. «Unsere Spieler spielen jede Woche in vollen Stadien. Außerdem suchen wir nicht nach irgendwelchen Ausreden. Wir wollen unser eigenes Spiel durchziehen».

Nach der WM 1998 in Frankreich und der WM 2014 in Brasilien treffen die Kroaten zum dritten Mal bei einer Weltmeisterschaft auf den Gastgeber - alle bisherigen Vergleiche gingen verloren. Im ausverkauften Fischt-Stadion werden Zehntausende russische Fans erwartet.

Vor 20 Jahren hatte Kroatien erst im Halbfinale gegen Frankreich verloren. Der Einzug in die Runde der besten vier Teams mit dem 3:0-Sieg im Viertelfinale gegen Deutschland war der bisher größte in Kroatiens Fußball-Geschichte. «Die Geschichte wiederholt sich jetzt. Es muss nicht wieder ein 3:0 sein, ein 1:0 reicht auch», sagte Dalic. «Das war ein großer Erfolg für Kroatien. Wir sind auf dem richtigen Weg, das zu wiederholen.»