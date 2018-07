Auch Kroaten zurück in der Heimat : Hunderttausende empfangen neuen Weltmeister in Frankreich

Nach dem 4:2-Sieg im WM-Finale gegen Kroatien ist die französischen Nationalmannschaft in Paris gelandet.

16. Juli 2018, 18:21 Uhr

Paris | Frankreichs Weltmeister sind zurück: Nach dem Sieg bei der Fußball-WM ist das französische Fußball-Team in seine Heimat zurückgekehrt. Das Flugzeug mit Trainer Didier Deschamps und den Spielern landete am Montagnachmittag mit Verspätung auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Kapitän Hugo Lloris verließ die Maschine als Erster mit dem WM-Pokal in der Hand, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Die Mannschaft sollte anschließend über die Champs-Élysées fahren, wo sie bereits von Tausenden Fans erwartet wurde. Frankreich habe diesen Sieg gebraucht, sagte Antoine, ein Fan, der extra nach Paris gekommen war, um "les Bleus" zuzujubeln. "Eine Weile schon ging es hier bergab, aber das Team hat gezeigt, dass wir auch anders können." Er habe den französischen WM-Sieg 1998 erlebt und es sei ihm sehr wichtig, dass sein Sohn nun diesen Tag erlebe. Nach der Fahrt über den berühmten Prachtboulevard steht für Wunderkind Kylian Mbappé und seine Teamkollegen ein Empfang bei Präsident Emmanuel Macron im Élyséepalast auf dem Programm.



Ehrenlegion für neue Weltmeister

Außerdem sollen die siegreichen Franzosen die Ehrenlegion erhalten. Es gebe eine grundsätzliche Entscheidung, aber noch keinen offiziellen Termin für die Verleihung der Traditions-Auszeichnung. Das bestätigten Élyséekreise am Montag in Paris. Die Ehrenlegion wurde 1802 von Napoleon geschaffen, die Auszeichnung ist die höchste Frankreichs. Die Ehrenlegion hatte Ende vergangenen Jahres rund 93.000 Mitglieder. Jedes Jahr werden auch rund 400 Ausländer geehrt – im Gegensatz zu Franzosen werden sie damit aber nicht zu Mitgliedern der Ehrenlegion. Der damalige Staatschef Jacques Chirac hatte laut Nachrichtenagentur AFP 1998 die damaligen französischen Fußball-Weltmeister mit der Ehrenlegion ausgezeichnet.

Kroaten bereiten ihrem Team frenetischen Empfang

Die Kroaten haben ihrer Fußballnationalmannschaft trotz der Niederlage im WM-Finale gegen Frankreich einen begeisterten Empfang bereitet. Auf dem Flughafen von Zagreb wurde das Team um Kapitän Luka Modric am Montag von den Fans mit Rufen "Champions, Champions" begrüßt. Maschinen der Luftwaffe hatten das aus Russland kommende Flugzeug mit den Nationalspielern nach Erreichen des kroatischen Luftraum eskortiert.

Die Spieler schritten über einen roten Teppich in das Flughafengebäude. Im Zentrum der Hauptstadt strömten Hunderttausende Menschen mit Landesflaggen auf den Straßen und Plätzen zusammen, um die Vizeweltmeister als Helden zu feiern. Für die Kroaten bedeutete das Abschneiden ihrer Nationalelf bei der WM der größte sportliche Erfolg in der Geschichte des Landes.

Das staatliche Fernsehen hatte die Bevölkerung aufgerufen, den "historischen Augenblick" zu feiern. Die Eisenbahn bot Tickets zum halben Preis an, damit Fans zum Empfang des Teams nach Zagreb reisen konnten. Die Stadtverwaltung von Zagreb hatte angeordnet, dass die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Montag gratis war.

Die Nationalspieler sollten später mit einem offenen Bus zum Ban-Jelacic-Platz fahren. Anschließend wollte Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic die Nationalhelden an ihrem Amtssitz empfangen und mit einem Orden auszeichnen.