Im Kandidatenkreis : FIFA nominiert Schiedsrichter Brych in WM-Vorauswahl

erstellt am 18.Nov.2017 | 15:11 Uhr

Der Weltverband FIFA berief den Münchner in den offiziellen Kandidatenkreis der Referees für die Weltmeisterschaft in Russland und lud Brych zu einem Vorbereitungsseminar in Abu Dhabi vom 25. bis 29. November ein. Das endgültige Schiedsrichter-Aufgebot für die WM werde im Januar verkündet, teilte die FIFA mit. Auf der Liste der WM-Anwärter stehen 36 Referees.

Brych vertrat den Deutschen Fußball-Bund bereits bei der WM 2014 in Brasilien und bei der EM 2016 in Frankreich, auch bei den Olympischen Spielen 2012 in London war er im Einsatz. In der Bundesliga pfeift der 42 Jahre alte Jurist seit 2004, dreimal war er bislang Schiedsrichter des Jahres. In diesem Jahr leitete Brych das Endspiel der Champions League zwischen Real Madrid und Juventus Turin (4:1).

