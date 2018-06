WM : Es geht los!

Die Fußball-WM startet – die Euphorie noch nicht

von Ralf Herbst

14. Juni 2018, 05:00 Uhr

Für die heute in Moskau beginnende Fußball-WM fährt Russland groß auf: Der Ball für das Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Saudi Arabien um 17 Uhr MEZ wurde von der ISS aus dem Kosmos eingeflogen. Und Präsident Wladimir Putin verspricht, dass ein reibungsloser Verlauf der Endrunde bei gastfreundlichen Menschen die WM-Gäste begeistern werde.

Doch hierzulande ist von Euphorie nicht viel zu spüren. 68 Prozent der Teilnehmer unserer gestrigen Online-Umfrage ist die WM „völlig egal“, Autos sind größtenteils ungeschmückt und auch der WM-Tourismus läuft eher auf Sparflamme. Bei einer SLC-Sportbusiness-Umfrage vom März zeigten 97,8 Prozent von 5240 willkürlich Befragten gar kein Interesse an einer Russland-Reise. Die Politik des Gastgeberlandes, gepfefferte Preise, das Gewaltproblem im russischen Fußball, Terrorgefahr – all das ist abschreckend für Fans.

Auch die Politiker des Westens zeigen der WM die kalte Schulter. Kein EU-Staatsoberhaupt wird heute in Moskau sein. Wie die Bundesregierung verfolgt auch das Landeskabinett trotz bester Beziehungen zu Russland die WM zu Hause am Fernseher. Allerdings lädt das Land kommenden Dienstag in die Landesvertretung nach Berlin ein, um gemeinsam das Spiel Russland – Ägypten zu verfolgen und für den Russland-Tag im Herbst zu werben.

Auf gute Geschäfte lässt die WM indes auch in MV hoffen: Vielerorts ist Public Viewing geplant, Brauereien und Getränkehändler erhoffen sich durch ein erfolgreiches deutsches Abschneiden gewinnträchtigen Bierdurst im Land.

Das mit dem erfolgreichen Abschneiden sollte wohl klappen, obwohl hinsichtlich eines erneuten Titelgewinns der DFB-Elf Skepsis vorherrscht. Nur 40 Prozent der Teilnehmer an unserer Online-Umfrage der Vorwoche glauben daran. Auch beim Wettanbieter bwin sind „Jogis Löwen“ mit einer Quote von 6,00 nur zweiter Sieger. Topfavorit auf den WM-Titel wäre demnach Brasilien (5,00). Auf Rang drei folgen Frankreich und Spanien (je 7,00).

