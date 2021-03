WM-Qualifikation : „DIEBSTAHL!“: Ronaldo-Frust nach Tor-Klau

Kurz vor Schluss erzielt Cristiano Ronaldo das 3:2 für Portugal in Serbien - doch der Treffer wird nicht gegeben. Das regt nicht nur den Superstar furchtbar auf.

Rajko Mitic Belgrad | Cristiano Ronaldo konnte es nicht fassen. Er stürmte vom Rasen in Belgrad, wedelte mit den Armen, kurz vor dem Gang in die Katakomben schleuderte der 36-Jährige dann auch noch vor Wut seine blaue Kapitänsbinde weg. „Es gibt Momente, mit denen man schwer umgehen kann“, schrieb Portugals Fußball-Superstar etwas später nach dem 2:2 (2:0) in Serbien au...

