Nach WM-Aus : Bundestrainer Löw schließt Rücktritt nicht aus

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat nach dem ersten WM-Aus einer deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde einen Rücktritt nicht ausgeschlossen.

von dpa

27. Juni 2018, 18:38 Uhr

«Es ist zu früh für mich, die Frage zu beantworten, jetzt brauchen wir ein paar Stunden, um klarzusehen», sagte der 58-Jährige in Kasan im ZDF zu Fragen nach seiner Zukunft.

DFB-Teammanager Oliver Bierhoff rechnet indes nicht mit einem Löw-Rücktritt. «Es ist nicht der Zeitpunkt, Einzelanalysen zu machen. Ich gehe fest davon aus, dass Jogi weitermacht», sagte er kurz nach dem 0:2 der DFB-Elf gegen Südkorea in Kasan. Durch die Pleite war der nun entthronte Weltmeister erstmals in der WM-Geschichte in der Gruppenphase gescheitert. Löw ist seit 2006 Bundestrainer und hatte seinen Vertrag kurz vor der WM bis 2022 verlängert.