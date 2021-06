WM-Qualifikation : Brasilien-Sieg gegen Paraguay - Spieler-Kritik an Copa

Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation für die WM 2022 den sechsten Sieg im sechsten Spiel errungen.

Asunción | Die Seleção gewann gegen Paraguay in Asunción mit 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Neymar in der 3. und Lucas Paquetá in der 90. Minute. Brasilien führt damit in der Südamerika-Qualifikation mit sechs Punkten vor Argentinien. Nach der Partie wurde bei Nationalspielern wie Neymar auf Instagram ein Text gegen die Copa América in Brasilien veröffentli...

