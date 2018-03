Islamistische Strukturen : «Bild»: BKA-Papier geht von Terror-Gefahr bei WM aus

Das Bundeskriminalamt (BKA) geht einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge in einem vertraulichen Papier davon aus, dass während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vor allem durch islamistischen Terrorismus eine hohe Gefahr ausgehe.

von dpa

05. März 2018, 22:08 Uhr

Laut dem Bericht vom Dienstag werden islamistische Strukturen in manchen Landesteilen und eine hohe Zahl an IS-Kämpfern aus Russland als Gründe dafür genannt. Der IS würde zudem seit MitteOktober des vergangenen Jahres zunehmend die WM 2018thematisieren.