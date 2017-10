Bayern-Krise nicht hinderlich : Bierhoff erwartet guten WM-Quali-Abschluss

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Gollnow 1 von 1

erstellt am 03.Okt.2017 | 14:08 Uhr

«Wir wollen natürlich den letzten Schritt machen und haben interessante Spiele, erstmal in Nordirland, zu bestreiten», sagte der Teammanager beim Eintreffen im DFB-Hotel in Frankfurt. «Wir wollen souverän die Qualifikation beenden und zwei Siege nach Hause fahren», betonte Bierhoff.

Einen negativen Effekt durch die Krise beim FC Bayern befürchtet Bierhoff nicht. «Die Spieler sind entspannt. Sie haben genug solche Situationen miterlebt, sie wissen auch, dass sie durch ihre Leistung das ändern müssen. Die kommen hier mit einem anderen Geist hin», sagte der ehemalige Nationalstürmer. Sechs Münchner, darunter der Rückkehrer Jérôme Boateng, gehören zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw für die Partien am Donnerstag (20.45 Uhr) in Belfast und drei Tage später in Kaiserlautern gegen Aserbaidschan.

Für die direkte Qualifikation als Gruppensieger für Russland 2018 reicht der in bislang acht Spielen acht Mal siegreichen DFB-Auswahl ein Remis in Nordirland. «Wenn wir konsequent unser Spiel durchziehen und unsere Qualitäten einbringen, bin ich guter Dinge», sagte Bierhoff.

