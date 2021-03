WM-Qualifikation : Bänderverletzung: Lewandowski fehlt Polen gegen England

Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Weltfußballer Robert Lewandowski muss dem polnischen Fußball-Verband zufolge eine verletzungsbedingte Pause von einigen Tagen einlegen.

The Marshall Józef Piłsudski's Municipal Stadium of Legia Warsaw | Ein Einsatz des 32 Jahre alten Nationalstürmers für das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr) seines FC Bayern München bei RB Leipzig wäre damit sehr fraglich. Lewandowski war im WM-Qualifikationsspiel Polens gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt worden. Untersuchungen hätten eine Bänderverletzung im rechten Knie ergeben....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.