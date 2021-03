WM-Qualifikation : Albaniens Fußballchef: Geimpfte Fans ins Stadion

Der albanische Fußballverband hat Premierminister Edi Rama aufgefordert, geimpfte Fans zum WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft am 28. März gegen England zuzulassen.

Berlin | „Ich würde vorschlagen, dass alle Personen, die geimpft wurden und von der Massenimpfung profitieren, die sie als Regierung durchgeführt haben, im Stadion zugelassen werden“, schrieb Verbandspräsident Armand Duka in einem Brief, wie die Nachrichtenagentur AP am Dienstag berichtete. „Ich bin zuversichtlich, dass Sie diese Bitte zum Wohle des albanische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.