Netzreaktionen zum WM-Finale : „2022 scheidet Frankreich also in der Vorrunde aus”

Frankreich ist zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister. Damit sind offenbar nicht alle Twitter-User einverstanden. Ein Überblick über die besten Netzreaktionen.

von Gregory Straub

15. Juli 2018, 19:23 Uhr

Moskau | Frankreich ist durch ein 4:2 im Finale gegen Kroatien zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister. Während des ereignisreichen Endspiels ging es auch bei Twitter ordentlich zur Sache. Wir liefern einen Überblick über die besten Reaktionen aus dem Netz:

Als erstes ein User, der den Franzosen fair gratuliert. Das lassen wir mal so stehen:

Viele User bei Twitter waren aber gar nicht einverstanden. Zum einen mit der aus ihrer Sicht unattraktiven Spielweise ...

... zum anderen mit der Schiedsrichterleistung des argentinischen Referees Nestor Pintana:



Wie immer im Leben gibt es zwei Seiten ...

Aus deutscher Sicht vielleicht auch gar nicht so uninteressant - und keine gute Nachricht:







Immerhin bleibt ein "inoffizieller" Titel ...



Hut ab vor der Leistung der Kroaten!



Kurz vor Spielende versuchte sich ein Twitter-User mit einem Wortspiel:



Auch Schalke-Fans schauten das Finale. Als der Kroate Marko Pjaca gegen Ende des Spiels eingewechselt wurde, erinnerte ein Fan an Pjacas Zeit bei den Königsblauen - und an das legendäre 4:4 gegen Borussia Dortmund in der vergangenen Saison, als die Schalker aus einem 0:4 noch ein 4:4 machten.



Und auch ein Dortmund-Fan äußerte sich - und stichelte gegen den Ex-BVB-Spieler Ousmane Dembele, der sich im vergangenen Sommer zum FC Barcelona streikte.

Wie es heutzutage üblich ist, wurde auch über den TV-Kommentator geschimpft. In diesem Fall dann wohl nicht ganz zu Unrecht. Aber Fehler machen wir doch alle ...



Auch eine Erkenntnis: Der Fluch der vergangenen WM-Turniere, dass der Titelverteidiger bei der folgenden Weltmeisterschaft bereits in der Vorrunde ausscheidet, so wie es der deutschen Nationalmannschaft dieses Mal passiert ist, trifft dann wohl als nächstes die Franzosen.