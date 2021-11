WM-Qualifikation : Ibrahimovic glücklos bei Schwedens Patzer gegen Georgien

Schweden hat beim Comeback von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic einen Rückschlag im Kampf um die direkte Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hinnehmen müssen.

Batumi | Die Skandinavier verloren mit 0:2 (0:0) in Georgien und könnten bei einem Sieg Spaniens in Griechenland auf den zweiten Rang in der Gruppe B zurückfallen. Chwitscha Kwarazchelia traf nach dem Seitenwechsel doppelt (61./77.). Ibrahimovic stand zum ersten Mal seit Ende März wieder im Aufgebot, blieb bei seinen sieben Abschlüssen aber glücklos. Im Due...

