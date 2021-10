WM-Qualifikation : Honduras trennt sich von Nationaltrainer Coito

Aus für den Fußball-Nationaltrainer von Honduras: Aufgrund der jüngsten Niederlage in der WM-Qualifikation werde der 54-jährige Uruguayer Fabián Coito im gegenseitigen Einvernehmen seinen Posten aufgeben, teilte der Fußballverband des mittelamerikanischen Landes mit.

Tegucigalpa | Honduras hatte am Vorabend in San Pedro Sula erstmals in der WM-Qualifikation ein Heimspiel gegen Jamaika verloren. Für die „Reggae Boyz“ war das 2:0 dagegen ein historischer Sieg. Damit liegen die Honduraner nach sechs von 14 Spieltagen mit nur drei Punkten an letzter Stelle in der Qualifikation beim Regionalverband Concacaf. Tabellenführer ist Mexik...

