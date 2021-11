Playoff-Auslosung : Einer bei WM nicht dabei: Italien und Portugal droht Duell

Europameister Italien und Ex-Europameister Portugal droht auf dem Weg zur Fußball-WM 2022 ein direktes Duell um die Qualifikation.

Zürich | Dies ergab die Auslosung der europäischen Playoffs in Zürich. Das Team von Chefcoach Roberto Mancini und die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo landeten beide im Pfad C und würden damit nach Halbfinalsiegen in einem möglichen Endspiel aufeinandertreffen. Damit steht fest: Entweder Italien oder Portugal wird bei der Winter-WM nicht dabei sein...

