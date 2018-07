Nach überwundenem Elfer-Trauma : Sportpsychologe erklärt: So rehabilitierte Southgate ein ganzes Land

Englands Nationaltrainer überließ bei der WM nichts dem Zufall, um die "Dämonen" einer Fußball-Nation zu vertreiben.

von Tobias Bosse

04. Juli 2018, 17:38 Uhr

Hamburg | Die Hände sind schwitzig, die Beine schwer und der Blick starr. Der Weg vom Mittelkreis bis zum Elfmeterpunkt scheint endlos. Die Menge tobt. Jetzt gilt es. Sieg oder Niederlage. Held oder Versager. Die Hoffnungen einer ganzen Nation liegen auf den Schultern des englischen Nationalspielers Eric Dier, als dieser im WM-Achtelfinale gegen Kolumbien zum letzten Elfmeter antritt, um ein historisches Trauma zu beenden. Der Druck muss unmenschlich groß sein, aber Dier weiß was zu tun ist. Er weiß es, weil sein Trainer, Gareth Southgate, es ihm gezeigt hat – wieder und wieder und wieder. Fast schon pedantisch.

"Wir haben lange und intensiv über den Ablauf eines Elfmeterschießens geredet. Wir hatten all ihre Elfmeterschützen analysiert. Du kriegst im Leben nicht immer das, was du verdienst, aber heute haben wir es bekommen", sagte Southgate, dem nach dem Spiel eine 22-jährige Zentnerlast von den Schultern gefallen sein muss. Denn die akribische Vorbereitung des Elfmeterschießens kommt nicht von ungefähr. Southgate trug im Europameisterschaftshalbfinale 1996 gegen Deutschland selbst seinen Teil dazu bei, dass ein Elfmeterschießen für England gleichbedeutend mit einer Niederlage war.

EM 1996? "Etwas, womit ich für immer leben muss"

In seinem Buch schrieb er, dass er diese halbe Minute niemals vergessen werde: "Das wird nie vergehen. Das ist etwas, womit ich für immer leben muss." Damit dieses Buch nicht um noch ein Negativkapitel erweitert wird, legte der 47-Jährige den Fokus in der Vorbereitung besonders stark auf das Duell vom Punkt. Seit März hatte er seine Spieler Elfmeter schießen lassen, Drucksituationen simuliert und mental auf diese spezielle Situation vorbereitet, damit sie im Gegensatz zu ihm nicht ein knappes Vierteljahrhundert von diesem einen Moment verfolgt werden. Und er hätte dabei kaum einen besseren Job machen können, meint auch Markus Raab , Leiter der Abteilung Leistungspsychologie an der Deutschen Sporthochschule in Köln.

Aber kann man sich für solche Situationen überhaupt vorbereiten und wenn ja, wie? Markus Raab meint, ja und verweist auf die Elfmeterforschung. Dabei spielt die psychologische Ebene eine entscheidende Rolle - in Fachkreisen spricht man von "choking under pressure" (unter Druck ersticken). "Unter Wettkampfbedingungen bricht die Leistung oft zusammen, wenn man als Schütze darüber nachdenkt, wie man scheitert und Angst vor Misserfolg hat. Es ist aber trainierbar, das zu reduzieren, indem man sich beispielsweise auf die Aufgabe konzentriert, positive Erfahrungen vor Augen führt, lange ausatmet und sich vorstellt, wie man den Ball ins Tor schießt."









Wettkampfbedingungen simulieren - Nervosität senken

Southgate wurde 1996 erst unmittelbar vor dem Elfmeterschießen von seinem Trainer gefragt, ob er als Schütze antreten könne: "Die Frage habe ihn "wie ein Blitz aus heiterem Himmel" getroffen, schreibt er. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er lediglich einen Elfmeter in seiner Profikarriere geschossen und der lag bereits drei Jahre zurück und war nicht mal drin. In seinem Buch beschrieb Southgate bildhaft, wie ihn die Nervosität aufzufressen schien und er der festen Meinung war, der deutsche Schlussmann Andreas Köpke, könne seine Gedanken lesen. Eine Geschichte, die sich nicht wiederholen sollte. Deshalb informierte der Brite seine Schützlinge bereits Wochen vor der WM in Russland darüber, wer schießen wird und wann.

Ein Vorteil für die Spieler, findet auch der Sportpsychologe: "Grundsätzlich sollte psychologisches Training durch so eine Information im Vorfeld zu einer Verbesserung der Leistung führen, weil man diese Situation ernsthaft vorbereiten sowie mental simulieren, also immer wieder durchspielen kann. Natürlich lässt sich nicht jeglicher Aspekt eines Spiels bei der Weltmeisterschaft simulieren, aber es wird versucht, sich dem realen Wettkampf größtmöglich anzunähern." Das Anpassen an solche realen Wettkampf-Situationen lasse sich dann generalisieren.









England wird in der nächsten Situation ähnlich stark auftreten

Mindestens ebenso wichtig seien aber auch wettbewerbsvorbereitende Routinen, erklärt Raab. Beispielsweise, wie man sich den Ball zurecht legt, sich die Stutzen hochzieht oder wie viele Schritte man Anlauf nimmt. Diese dürften aber nicht durch Dritte auferzwungen sein, sondern sollten individuell gewählt sein. "Es geht darum, dass der Spieler in einen ihm bekannten Zustand kommt, der ihm Sicherheit gibt und mit dem er gute Erfahrungen hat, auch zu treffen. Wenn diese Routinen systematisch trainiert worden sind, gibt das dem Spieler Halt und führt zu einer Leistungsverbesserung."

Immer wieder hört man von Spielern, wie Tim Borwoski, der im Viertelfinale 2006 vom Punkt traf, wie stark sich das Tor auf dem Weg zum Elfmeterpunkt zu verkleinern scheint. Das liege an der subjektiven Wahrnehmung, erklärt der Sportpsychologe: "Das Tor ist zwar immer gleich groß, aber es wird je nachdem, wie sicher oder unsicher sich derjenige fühlt, unterschiedlich groß wahrgenommen." Das Selbstbewusstsein spiele also eine große Rolle und davon sollte England ja nun genügend aufgebaut haben. Deshalb ist sich Raab auch absolut sicher, "dass England in der nächsten vergleichbaren Situation wieder ähnlich stark auftreten wird". Denn eins stehe fest, sagt Raab: "Elfmeterschießen wird immer im Kopf entschieden."