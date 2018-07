Vor dem Halbfinale : Duell der Torhüter: Frankreichs Lloris gegen Belgiens Courtois

Das Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich ist auch ein Duell der Torhüter: Thibaut Courtois gegen Hugo Lloris.

St. Petersburg | Bester Ausgangspunkt für die Entdeckung St. Petersburgs ist der Schlossplatz vor dem Winterpalast. Hier spürt man die gewaltigen Dimensionen der Stadt im Mündungsdelta der Newa. Und hier steht die Alexandersäule. Wie sie dem riesigen Gelände, auf dem die Touristen aus dem Staunen nicht herauskommen, eine gewisse Erhabenheit vermittelt, sollen Torhüter für eine Fußballmannschaft sein. Ruhepol selbst in Zeiten, in denen um sie herum der größte Trubel herrscht. Was naturgemäß bei einer Weltmeisterschaft irgendwann der Fall ist.

Buffon, Casillas und Neuer - Garanten für den Titel

Wer weit kommen will, hat in jüngerer Vergangenheit immer einen solchen Faktor unter der Latte gehabt. Der ewige Gianluigi Buffon war bei der WM 2006 der Beste seines Fach, und eigentlich galt dasselbe bei der WM 2010 auch für den "heiligen" Iker Casillas. Dass Manuel Neuer wiederum die WM 2014 entscheidend prägte, hat niemand verdrängt. Wären Italien, Spanien und Deutschland ohne einen Sieggaranten zwischen den Pfosten Weltmeister geworden? Wohl kaum. Drei Torhüter, drei Geschichten, drei Gewinner. Schreiben Hugo Lloris oder Thibaut Courtois nun mit dem Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien (Dienstag 20 Uhr/ARD) das nächste Kapitel? Sowohl der französische als auch der belgische Schlussmann haben im Viertelfinale das hinter sich, was man gemeinhin ein Torwartspiel nennt.

Bei Lloris, 31 Jahre, 102 Länderspiele, ereignete sich der Schlüsselmoment gegen Uruguay (2:0) in der 44. Minute: Gegnerischer Freistoß, Kopfball von Martin Cáceres. Doch kann die Hand des 1,88-Meter-Mannes. "Es war keine Parade, es war eher wie ein Tor für uns", sollte Trainer Didier Deschamps später in Nischni Nowgorod sagen. "Ja, war ein Ereignis des Spiels", sagte der Held bescheiden, dem viele oft vorhielten, er mache zwar wenig Fehler, aber von ihm gingen zu wenige Wegweiser aus.





"Wir können weit kommen", prophezeite Lloris

Der Stammkeeper der Tottenham Hotspur gibt denjenigen, der am Tag vor einem wichtigen Spiel stets zur sogenannten "MD-1"-Pressekonferenz erscheint. Kurzes Frage-Antwort-Spielchen. Motto: keine Mätzchen machen, kein Verrat begehen, keine Grundsatzreden vortragen. Der aus Nizza stammende Lloris beherrscht das aus dem Effeff und war auch am Montag in St. Petersburg derjenige, der Deschamps zum Verhör begleitete. Vor dem ersten Gruppenspiel gegen Australien hatte Lloris gesagt: "Wir haben Erwartungen, wir haben Ambitionen, wir haben Talent. Wenn uns kein Unfall passiert, können wir weit kommen. Diese junge Generation hat eine große Chance, wenn sie sich immer auf den nächsten Schritt konzentriert." Und wenn sie sich in einer entscheidenden Sekunde auf seine Nummer eins verlassen kann. Frankreichs Torwart trägt übrigens auch die Kapitänsbinde.

Belgiens Torhüter hingegen eignet sich hingegen nicht zwangsläufig zum Klassensprecher. Die Rolle von Courtois, 26 Jahre, 63 Länderspiele, fürs große Ganze ist eine andere. Trainer Roberto Martinez hat das Kapitänsamt bewusst an Eden Hazard übertragen, um den Supertechniker noch mehr in die Verantwortung zu nehmen. Bei seiner Nummer eins stand die Seriosität im Nationalteam auf einer schwierigen Belastungsstufe, als Gerüchte aufkamen, er habe mit der ehemaligen Freundin seines Mitspielers Kevin De Bruyne eine Affäre gehabt. In seiner Biografie "Keep it Simple" sprach De Bruyne selbst das delikate Thema von vor mehr als fünf Jahren an, das längst keines mehr ist.









Courtois kritisierte Wilmots

Courtois, von dem es heißt, er sei ein guter Zuhörer und glänzender Koch, eckte allerdings noch einmal an, als unter Trainer Marc Wilmots bei der EM 2016 vieles schieflief. Direkt nach dem verlorenen Viertelfinale gegen eigentlich limitierte Waliser wagte sich die nicht fehlerlose Nummer eins als Erstes aus der Deckung und beschrieb nicht nur die teaminternen Risse, sondern nahm auch einen taktischen Verriss vor. Das kam nicht überall gut an.

Inzwischen allerdings ist auch der Ballfänger vom FC Chelsea ein elementarer Bestandteil der flämischen und wallonischen Einigungsgeschichte. Der Sohn der belgischen Volleyballprofis Gitte und Thierry Courtois, aufgewachsen in der Provinz Limburg, hat sein Meisterstück ebenfalls am Freitag beim Weiterkommen gegen Brasilien (2:1) gemacht. Neunmal feuerte der Rekordweltmeister auf sein Gehäuse, aber mit allen Körperteilen stemmte sich der 1,99-Meter-Hüne dagegen. "Ich habe heute gezeigt, warum ich hier bin", richtete Courtois hinterher in Kasan aus. Der unterlegene Nationaltrainer Tite fasste den Unterschied gegenüber Belgien so zusammen: "Sie waren stark. Und sie hatten Courtois." Eine Stütze. Sturmfest wie die 600 Tonnen schwere Alexandersäule auf dem Schlossplatz von St. Petersburg.