WM-Qualifikation : Bondscoach van Gaal sieht Spiel gegen Norwegen per Skybox

Der verletzte niederländische Fußball-Nationaltrainer Louis van Gaal (70) wird das entscheidende WM-Qualifikationsspiel seiner Mannschaft nun doch nicht am Spielfeldrand verfolgen.

Rotterdam | Der Bondscoach werde das Spiel gegen Norwegen von einer Skybox aus beobachten, berichteten niederländische Medien am Dienstag unter Berufung auf den Fußballverband KNVB. Er stehe aber in direkter Telefonverbindung mit seinen Assistenten Danny Blind und Henk Fraser auf der Bank. Van Gaal war am Sonntagabend nach dem Training beim Fahrradfahren gestü...

