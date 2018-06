England Zweiter : Traumtor von Januzaj – Belgien holt sich Gruppensieg

Belgien gewinnt das Duell gegen England und sichert sich den Gruppensieg.Im Achtelfinale treffen die Belgier auf Japan.

28. Juni 2018, 21:53 Uhr

Kaliningrad | Mit minimalem Aufwand und ohne seinen Topstar Kevin De Bruyne ist Belgiens "B-Team" als Gruppensieger in das WM-Achtelfinale eingezogen. Die Roten Teufel bezwangen am Donnerstag in Kaliningrad die ebenfalls runderneuerten Engländer durch den herrlichen Siegtreffer von Adnan Januzaj in der 51. Spielminute mit 1:0 (0:0) und treffen mit bisher makelloser Punktbilanz nun auf Japan. Die vor dem Duell auch schon für das Achtelfinale qualifizierten Three Lions konnten vor 33 973 Zuschauern nicht an die bisher guten Leistungen anknüpfen und müssen sich gegen Kolumbien erheblich steigern, um zum dritten Mal nach 1990 das Viertelfinale zu erreichen.

Wie angekündigt, nutzten beide Trainer der bereits vor der Partie für das Achtelfinale qualifizierten Teams die Gelegenheit, Stammkräfte zu schonen. Bei den Engländern standen acht neue Profis in der Startelf, bei den Belgiern gar neun. Die Sorge vieler Fans, dass es zu einem ähnlichen Nicht-Angriffspakt wie im Spiel der Gruppe C zwischen Frankreich und Dänemark kommen könnte, schien nicht unbegründet.





Denn die XXL-Rotation, von der auch die Torjäger Harry Kane (5 WM-Treffer) und Romelu Lukaku (4) betroffen waren, kostete Qualität. Anders als bei ihren bisher überzeugenden Auftritten drosselten beide Teams im Kampf um den Sieg in der Gruppe G das Tempo merklich.



Immerhin deuteten die Belgier bei Chancen von Youri Tielemans (6.) und dem Noch-Dortmunder Michy Batshuayi (10.) in den ersten Minuten Torgefahr an. Einen Schuss von Marouane Fellaini (27.) klärte der vom Deutschen Jürgen Klopp beim FC Liverpool trainierte Trent Alexander-Arnold einen Meter vor der Torlinie.

Dass die Partie zusehends verflachte, lag vor allem an den Engländern. Das zuletzt hochgelobte Team von Trainer Gareth Southgate erspielte sich lange Zeit keine echte Möglichkeit. Darauf reagierten vor allem die neutralen Zuschauer im Stadion zur Halbzeit mit Pfiffen.





Doch schon kurz nach Wiederbeginn beendete Januzaj die Tristesse. Sein sehenswerter Schuss ins lange Eck bescherte den Belgiern die verdiente Führung und der Partie einen höheren Unterhaltungswert. Es war das erste Länderspieltor für den 23 Jahre alten Angreifer, der einstmals als Leihspieler sein Glück bei Borussia Dortmund versucht hatte.

Der Rückstand veranlasste die Engländer zu mehr Offensivfußball. In der 66. Minute bot sich die große Chance zum Ausgleich. Nach schönem Zuspiel von Jamie Vardy tauchte Marcus Rashford frei vor dem Thibaut Courtois auf, scheiterte aber am belgischen Schlussmann. Doch wirklich zwingend drängte England nicht auf das 1:1. In der Schlusspahse waren die Belgier dem zweiten Treffer näher.