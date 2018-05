Frauen-Bundesliga : Wolfsburgs Fußball-Frauen vor Gewinn der Meisterschaft

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg stehen in der Bundesliga kurz vor der erfolgreichen Titelverteidigung.

von dpa

09. Mai 2018, 19:06 Uhr

Durch ein 2:0 (2:0) in einem Nachholspiel gegen den SC Freiburg kann der VfL mit einem weiteren Erfolg gegen die SGS Essen zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister werden. Drei Spieltage vor Ende der Saison führen die Wolfsburgerinnen in der Tabelle mit acht Punkten vor dem FC Bayern München. Die Dänin Pernille Harder (5. Minute) und Ewa Pajor (33.) schossen mit ihren Toren die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch zum 17. Saisonsieg.

Der VfL steht dazu noch im Champions-League-Finale am 24. Mai gegen Olympique Lyon sowie fünf Tage zuvor im DFB-Pokalfinale gegen die Frauen des FC Bayern und hat somit weiterhin die Chance auf den zweiten Triple-Gewinn nach 2013.