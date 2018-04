2:0-Sieg gegen Chelsea : Wolfsburgs Fußball-Frauen erreichen Champions-League-Finale

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben das Champions-League-Finale erreicht und können weiter vom zweiten Triple träumen.

von dpa

29. April 2018, 19:27 Uhr

Der deutsche Meister gewann nach dem 3:1 im Hinspiel auch das Halbfinal-Rückspiel gegen den LFC Chelsea mit 2:0 (0:0) und strebt nach 2013 und 2014 den dritten Titel in der europäischen Königklasse an. Die Dänin Pernille Harder (69.) und Ewa Pajor (78.) sorgten mit ihren Toren für den Erfolg gegen den Tabellenführer aus England.

Gegner im Finale am 24. Mai in Kiew ist Titelverteidiger Olympique Lyon, der sich im zweiten Halbfinale gegen Manchester City mit 1:0 und 0:0 durchsetzen konnte. Es ist bereits das dritte Champions-League-Endspiel zwischen den beiden Mannschaften. Wolfsburg siegte 2013 mit 2:0 gegen Lyon. Die Französinnen revanchierten sich 2016 durch einen Erfolg nach Elfmeterschießen am VfL. Mit dem Finaleinzug hat der Bundesliga-Tabellenführer und DFB-Pokalfinalist weiterhin die Chance auf das zweite Triple nach 2013.