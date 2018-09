In Island : Wolfsburger Frauen gewinnen erstes Champions-League-Spiel

Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg ist mit einem Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. In der Runde der besten 32 Teams gewann der Vorjahresfinalist das Hinspiel beim isländischen Club Thor/KA mit 1:0 (1:0).

von dpa

12. September 2018, 21:00 Uhr

Das entscheidende Tor erzielte die dänische Nationalspielerin Pernille Harder in der 32. Minute. Das Rückspiel findet in zwei Wochen in Wolfsburg statt. Vorher beginnt für die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch an diesem Sonntag zunächst die neue Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister 1. FFC Frankfurt.