Bundestrainerin in spe : Voss-Tecklenburg übernimmt DFB-Frauen am 30. November

Die Ära Martina Voss-Tecklenburg als Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beginnt am 30. November.

von dpa

13. November 2018, 18:52 Uhr

Wie der DFB nach der Partie der deutschen Nationalelf gegen Spanien (0:0) in Erfurt bekannt gab, wird die Nachfolgerin von Horst Hrubesch um 11.00 Uhr in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main offiziell vorgestellt. Unter Hrubesch hatte die deutsche Mannschaft in acht Spielen nicht verloren und die WM-Qualifikation für den Titelkampf vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich geschafft.

Voss-Tecklenburg betreute die Nationalmannschaft der Schweiz letztmalig im entscheidenden Playoff-Spiel um die WM-Qualifikation gegen Europameister Niederlande.