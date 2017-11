3:3 im Rückspiel reicht : VfL-Frauen erreichen Champions-League-Viertelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Nov.2017 | 20:05 Uhr

Die Auslosung für die Runde der letzten Acht (21./22. und 28./29. März 2018) sowie die Halbfinals findet am 24. November in Nyon statt. Das Endspiel steigt am 24. Mai 2018 in Kiew.

Die belgische Nationalspielerin Tessa Wullaert verschoss in der 30. Minute einen Foulelfmeter, konnte aber den Nachschuss verwandeln. Zwei Minuten später traf Wullaert erneut. In der zweiten Halbzeit erzielte Sara Bjork Gunnarsdóttir (71.) das zwischenzeitliche 3:2 für den VfL. Für die Italienerinnen waren Ilaria Mauro (2.), Precellia Rinaldi (60.) und Ellie Jade Brazil (81.) erfolgreich.

