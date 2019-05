Frauen-Fußball : Training in Grassau: Schults WM-Chancen gestiegen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kann mit ihrer Stammtorhüterin Almuth Schult für die anstehende Weltmeisterschaft in Frankreich planen.

von dpa

28. Mai 2019, 15:32 Uhr

Die 28 Jahre alte Wolfsburgerin schlug sich lange mit einer hartnäckigen Schulterverletzung herum, konnte aber im Abschlusstraininglager der DFB-Elf in Grassau am Chiemsee wieder torwartspezifische Übungen machen. «Sie hinterlässt einen guten Eindruck. Im Moment sind wir sehr positiv. Mal schauen», sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Grassau zur Fitness der deutschen Nummer eins.

Am Donnerstag (17.45 Uhr/ARD) absolviert die deutsche Mannschaft mit dem Länderspiel gegen Chile in Regensburg ihre WM-Generalprobe. Voss-Tecklenburg kündigte an, dass gegen den WM-Neuling überwiegend die Startelf auflaufen soll, die auch für den Turnierauftakt gegen China am 8. Juni in Rennes vorgesehen ist. Am 3. Juni reist der DFB-Tross von Frankfurt/Main zur ersten Station. Die 8. Frauen-WM findet vom 7. Juni bis 7. Juli in neun französischen Städten statt.