EM-Gastgeberinnen mit 2. Sieg : Niederlande besiegen Dänemark - Norwegen verliert

Das Siegtor der Gastgeberinnen in Rotterdam gelang Sherida Spitze in der 20. Spielminute per Foulelfmeter. In der Gruppe A führen die Niederländerinnen vor dem Vorrunden-Abschluss mit sechs Punkten die Tabelle an. Belgien und Dänemark folgen mit jeweils drei Zählern. Am letzten Spieltag treffen Belgien und die Niederlande aufeinander, die noch punktlosen und bereits ausgeschiedenen Norwegerinnen spielen gegen Dänemark, so dass am Ende drei Teams sechs Punkte aufweisen könnten. Nur die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals.

erstellt am 20.Jul.2017 | 23:06 Uhr